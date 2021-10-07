Аравийский принц близок к покупке «Ньюкасла». Почему эту сделку завернули год назад

Кажется, «Ньюкасл» всё-таки сменит владельца. По информации The Times, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (известный как PIF), который возглавляет наследный принц Мухаммед ибн Салман, выкупит клуб у Майка Эшли.

Год назад сделку завернули из-за репутации Саудовской Аравии: пиратство, убийство журналиста и преследование диссидентки.

Весной 2020-го наследный принц Саудовской Аравии уже пытался купить «Ньюкасл», но сделка сорвалась.

Саудиты связаны со стриминговым сервисом beoutQ Sports, который пиратит трансляции матчей Премьер-лиги. Правительство отрицало причастность к beoutQ, но сервис транслировал сигнал через оператора Arabsat, чья штаб-квартира расположена в Эр-Рияде. Правительству Саудовской Аравии принадлежит крупнейший пакет акций оператора (почти 37%).

На ближнем востоке АПЛ транслирует катарский телеканал beIN Sports, который с 2017-го воюет с beoutQ Sports (в Саудовской Аравии beIN находится под санкциями за монополию). Компания beIN Sports предупредила английских чиновников, что сократит выплаты за телеправа на € 650 млн из-за покупки «Ньюкасла» саудитами.

Плюс Премьер-лига не была уверена, что PIF независим от правительства Саудовской Аравии. По бумагам 80% акций владел бы глава фонда Ясир аль-Румайан, но инсайдеры заявляли, что командой собирался руководить именно Мухаммед ибн Салман.

У него есть ряд других серьёзных проблем: похищение и убийство журналиста Джамаля Хашогги и преследование диссидентки и активистки Люджейн аль-Хазлюль, которую в 2014-м посадили на два месяца за вождение автомобиля, а в 2017-м без всяких объяснений бросили в тюрьму, где она сидит без связи с адвокатом и родными.

Против этой сделки выступали и клубы Премьер-лиги.

Формально Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии действует как отдельная компания, но её председателем является наследный принц, что почти не оставляет сомнений в политических мотивах покупки «Ньюкасла».

Эксперт Лондонской школы экономики Кортни Фрир кратко разложила эту ситуацию: «Дело Хашогги уничтожило репутацию саудитов. Они делают всё, чтобы реабилитироваться. Как Катар и Эмираты, они поняли, что спорт — мощный инструмент незаметного воздействия».

Отказ инвестиционному фонду равноценен обвинению в убийстве Джамаля Хашогги и других преступлениях, а на такой шаг не пойдут даже самые смелые чиновники. Поэтому год назад Премьер-лига напрямую не отказала покупателям — англичане завернули всё красиво: максимально затянули процесс одобрения. На руку сыграл и коронавирус, который добавил неопределённости.

«Мы решили отказаться от покупки футбольного клуба “Ньюкасл”. Делаем это с сожалением, поскольку были воодушевлены инвестировать в этот великий клуб», — говорится в официальном релизе.

Саудиты почти договорились с Премьер-лигой

Спустя 18 месяцев инвестиционный фонд Саудовской Аравии вернулся за «Ньюкаслом». Расклады изменились: саудиты сняли четырёхлетний бан с beIN Sports и обещают закрыть пиратскую сеть beoutQ Sports.

Плюс Премьер-лига получила письменные гарантии, что принц Мухаммед ибн Салман не будет вмешиваться в деятельность клуба. Руководить «Ньюкаслом» будет исключительно инвестиционный фонд вместе с миноритарными акционерами. Любое нарушение этого обязательства приведёт к отстранению директоров от должности.

Фронтмен сделки по поглощению «Ньюкасла» — Аманда Стэйви (привела шейхов в «Манчестер Сити»), которая имеет отличную репутацию. Она неоднократно приводила потенциальных покупателей Майку Эшли, но из-за скверного характера бизнесмена переговоры срывались.

Сейчас же сделка близка к финишу.

Документы о подтверждении покупки уже лежат в налоговой.

Последний этап — одобрение Премьер-лиги.

За «Ньюкасл» Майк Эшли получит в районе £ 300 млн (разные источники дают разные цифры).

Кто такой Мухаммед ибн Салман? Его состояние в 14 раз больше, чем у владельца «Ман Сити»

С трудом верится, что Мухаммед ибн Салман отойдёт в тень даже после договорённости с Премьер-лигой, поэтому тезисно пробежимся по этому персонажу.

Наследний принц Саудовской Аравии. Именно он главный человек в стране прямо сейчас.

Свое влияние Мухаммед укрепил еще в 2017-м: возглавил антикоррупционный комитет и убрал конкурентов — по его инициативе были арестованы 11 принцие. Благодаря этому он полностью контролирует ветви власти.

Именно Мухаммеда ибн Салмана обвиняют в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги, который резко критиковал его.

Однако принц пытается играть в либерала: при нем аравийцы начали выдавать туристические визы, а в 2018-м женщины получили право водить автомобиль.

Состояние Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии оценивают в £ 320 млрд — невероятные деньги для футбола. Например, сейчас самый богатый владелец у «Ман Сити», состояние которого оценивают в £ 23,2 млрд. У фонда Qatar Sports Investements, который владеет «ПСЖ», состояние £ 6,5 млрд — седьмая строчка.

Первая пятёрка выглядит так:

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, City Football Group — £ 23,2 млрд

23,2 млрд Дитрих Матешиц, Red Bull GmbH — £ 15,7 млрд

Андреа Аньелли, через компанию Exor — £ 11 млрд

Роман Абрамович — £ 9,6 млрд

— Филипп Аншуц, Anschutz Entertainment Group — £ 8,1 млрд.

У болельщиков «Ньюкасла» и Майка Эшли обоюдная неприязнь

В 2007-м Эшли забрал 100% акций «Ньюкасла» за £ 134 млн. При покупке он рассчитывал, что долг составляет £ 70 млн, но не провёл качественный финансовый анализ — предыдущее руководство потратило спонсорские деньги ещё до их прихода в клуб. В итоге к этой сумме прибавились ещё £ 40 млн.

Сперва Эшли симпатизировал болельщикам: назначил председателем правления Криса Морта, которого обожали за умение вести переговоры, и вёл себя как один из фанатов. В ноябре 2007-го Эшли не разрешили появиться в ложе домашнего стадиона «Сандерленда» (главный соперник «Ньюкасла») в чёрно-белой футболке. В результате бизнесмен присоединился к трём тысячам болельщиков и следил за противостоянием с обычного места, надев футболку с 17-м номером Алана Смита.

Когда стало понятно, что Эшли купил клуб для перепродажи, болельщики резко изменили отношение. В то время шейхи из ОАЭ хотели инвестировать в клуб из Премьер-лиги, а «Ньюкасл» как раз подходил из-за традиций, истории и раскрученного бренда. Неопытный Майк всё испортил: провалил переговоры, а шейхи в итоге купили «Ман Сити».

Эшли не скрывает своего отношения к «Ньюкаслу»: «Негативно отношусь к этому клубу. Не чувствую жалости. Дело не в “Ньюкасле”, а во мне».

Неудивительно, что на каждом домашнем матче «Ньюкасла» можно увидеть баннеры «Эшли — аут» и «Майк, продай клуб. Просто сделай это».

Фанаты «Ньюкасла» воодушевлены скорой продажей клуба, несмотря на репутацию нового владельца.

«Мне 17 лет. Майк Эшли купил “Ньюкасл”, когда мне было три года. Постоянная борьба за выживание и никакой надежды — всё, что я знаю. Из-за новости о неизбежной продажи клуба я потерял дар речи».

«Суть в том, что мы будем праздновать уход Майка Эшли, а не покупку богатейшими владельцами. Он лишил этот клуб надежды».

«Ньюкасл» — огромный клуб с историей, который заслуживает большего, чем борьба за вылет. Я рад, что время Майка Эшли истекло«.

“Это был самый долгий период боли в истории клуба — почти все 14 лет были ужасными”.

“Забудьте о деньгах. Многие не будут помнить “Ньюкасл” без него, не зная ничего, кроме страданий и позора”.