Саудовский фонд купил «Ньюкасл» и сделал его одним из богатейших клубов

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Консорциум из Саудовской Аравии стал новым владельцем клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщается на сайте АПЛ.

«После завершения теста владельцев и директоров Премьер-лиги клуб был продан консорциуму с немедленным вступлением в силу. Юридические споры касались того, какие организации будут владеть и/или иметь возможность контролировать клуб после поглощения», — говорится в заявлении АПЛ.

В руководстве лиги отметили, что получили от консорциума гарантии того, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в управление клубом. «Все стороны согласились с тем, что урегулирование необходимо, чтобы положить конец долгой неопределенности для болельщиков по поводу собственности клуба», — отметили в АПЛ.

«Ньюкасл» был основан в 1892 году, за свою историю команда четыре раза становилась чемпионом Англии, шесть раз выигрывала Кубок Англии и становилась обладателем Суперкубка страны. Свой последний трофей команда заработала в 1955 году, выиграв Кубок Англии.

Нынешний владелец клуба бизнесмен Майкл Эшли владел клубом на протяжении 14 лет. Впервые о намерении продать клуб он объявил еще в 2008 году. Суверенный фонд Саудовской Аравии, который стал новым владельцем клуба, владеет активами, чья стоимость превышает $400 млрд.