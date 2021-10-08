Совладелица «Ньюкасла»: Мы хотим выиграть АПЛ в течение 5−10 лет

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— Конечно, у нас такие же амбиции, что у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в отношении трофеев. Безусловно, мы хотим побед, но на это потребуется время. Мы хотим выиграть чемпионат Англии в течение пяти-десяти лет.

Это поглощение имеет огромное значение. Мы хотим видеть трофеи. Но для трофеев нужны вложения, время, терпение и командная работа, — сказала Стейвли.

7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела 100% акций «Ньюкасла» за 358 миллионов евро.