Совладелица «Ньюкасла»: Мы хотим выиграть АПЛ в течение 5−10 лет
Совладелица «Ньюкасла» Аманда Стейвли рассказала о целях клуба после покупки представителями Саудовской Аравии.
Совладелица «Ньюкасла» Аманда Стейвли рассказала о целях клуба после покупки представителями Саудовской Аравии.
— Конечно, у нас такие же амбиции, что у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в отношении трофеев. Безусловно, мы хотим побед, но на это потребуется время. Мы хотим выиграть чемпионат Англии в течение пяти-десяти лет.
Это поглощение имеет огромное значение. Мы хотим видеть трофеи. Но для трофеев нужны вложения, время, терпение и командная работа, — сказала Стейвли.
7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела 100% акций «Ньюкасла» за 358 миллионов евро.
Предыдущим владельцем был Майк Эшли, который возглавлял клуб на протяжении 14 лет. После семи туров «Ньюкасл» находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 3 очка.