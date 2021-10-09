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19:37 (мск), источник: Sports.Ru

Тил из «Спартака» — лучший игрок сентября в Нидерландах и лучший бомбардир Эредивизи. Ради перехода он снизил зарплату в 3 раза

Как же он хорош!

Фейеноорд
Спартак
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Источник: Reuters

Похоже, у «Спартака» появился новый трансферный актив (или игрок высокого уровня на следующий сезон). Многострадальный Гус Тил, который бы не помешал нынешнему набору красно-белых в центре поля, расцвел в аренде в «Фейеноорде».

«Мне больше не надо общаться на английском. Это хорошо. Здесь все чувствуется удобным, и это важно, если хочется достичь того уровня, которого хочу достичь я», — сказал он на первой пресс-конференции.

Тил лидирует в гонке бомбардиров Эредивизи — у него 6 голов в 7 матчах. Больше в голландском чемпионате никто не забивал.

Он получил приз лучшему игроку сентября. У Тила 5 голов в трех последних матчах чемпионата — он загрузил по дублю «Херенвену» (3:1) и НЕК (5:3), а также отличился в проигранном матче с «Витессом» (1:2). Если в первой игре он забил первый и третий голы своей команды, то во второй сначала сравнял счет на 80-й, а на 89-й вывел «Фейеноорд» вперед.

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Голландец почти всегда выходит в старте — в Эредивизи он появился на поле во всех 7 матчах, пять отыграл полностью, еще в одном его заменили за 6 минут до конца, и только в одной игре Тила убрали на 69-й.

В Лиге конференций, где выступает «Фейеноорд», Тил забил 6 раз — но все в квалификации. Здесь он тоже всегда в старте — во всех 8 матчах выходил с первых минут и лишь пару раз заменялся. Игра Тила привлекла внимание тренеров Нидерландов — и он отличился и там: дважды вышел на замену и забил Турции в сентябре, и в октябре тоже поехал.

Итого — 13 голов в 17 матчах в Эредивизи, Лиге конференций и за сборную. Лучшим бомбардирам «Спартака» до таких показателей далеко.

«Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я чувствую себя за пределами поля, — говорил Тил. — Но когда не играешь, не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой».

Он точно не вернется в «Спартак» зимой — в договоре аренды нет такого пункта. Гус признался, что упал в зарплате, но не подтвердил, на сколько. Медиа пишут про более чем трехкратное понижение — в «Спартаке» он зарабатывал 1,75 млн евро в год, в «Фейеноорде» получает 500 тысяч.

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Роналд де Бур назвал главным секретом успеха Тила тренера — Арне Слота. Как считает брат бывшего тренера нидерландской сборной, Тил — это не тот футболист, который решит все в одиночку, а командный игрок.

«Тил — работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного, — говорил-де Бур “СЭ”. — В “Фейеноорде” работает Слот — тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила. В “Спартаке” его использовали не так, как нужно? Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое».

Именно со Слотом Тил работал в АЗ, именно оттуда его купил за 18 млн евро «Спартак».

«Я работал с Гусом, когда он забивал 10, 11, 12 голов в АЗ. Я знал, что он забьет определенное количество голов. Но если посмотреть на его игру, она выдающаяся и без них», — сказал тренер после дубля Гуса НЕК.

Вот как он забивает. Тут первые 12 голов:

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А тут еще и гол «Витессу».

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В Нидерландах уже думают о том, выкупит ли «Фейеноорд» своего нового бомбардира. В клубе совсем не уверены.

«Чем успешнее он играет за нас, тем меньше шансов его выкупить, — рассказал технический директор роттердамцев Франк Арнесен. — Мы не переживаем по этому поводу, мы очень довольны сделкой, тем, что мы смогли его подписать, тем, на каких финансовых условиях это произошло. В “Спартаке” у Тила такая зарплата, к которой “Фейеноорду” и не приблизиться».

Максимилиан Алферов

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