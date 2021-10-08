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12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Барселоны»: Надеялся, что в последний момент Месси согласится играть за нас бесплатно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с уходом нападающего Лионеля Месси из команды.

Барселона
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Источник: AP 2021
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«Я не злюсь на Месси, понимаю его положение. Знаю, что он очень хотел остаться в “Барселоне”, но на него было много давления из-за предложения, которое у него было. Все указывало на то, что у него уже было предложение от “ПСЖ”. Все знали, что у него было очень серьезное предложение.

В любом случае ничего уже не изменить. Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Я думаю, что мы убедили бы Ла Лигу согласиться на такие условия, но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», — приводит Goal со ссылкой на RAC1 слова Лапорты.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента по истечении срока контракта, после чего перешел в «ПСЖ». 34-летний аргентинец заключил с парижанами соглашение на 2 года с возможностью продления еще на один год.

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