Президент «Барселоны»: Надеялся, что в последний момент Месси согласится играть за нас бесплатно

«Я не злюсь на Месси, понимаю его положение. Знаю, что он очень хотел остаться в “Барселоне”, но на него было много давления из-за предложения, которое у него было. Все указывало на то, что у него уже было предложение от “ПСЖ”. Все знали, что у него было очень серьезное предложение.



В любом случае ничего уже не изменить. Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Я думаю, что мы убедили бы Ла Лигу согласиться на такие условия, но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», — приводит Goal со ссылкой на RAC1 слова Лапорты.