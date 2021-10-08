Криштиану Роналду впервые с 2008 года признан игроком месяца в чемпионате Англии

ТАСС, 8 октября. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Роналду в сентябре забил три гола в трех матчах чемпионата страны. Форвард получил эту премию в пятый раз. В последний раз ему присуждали ее в марте 2008 года.

Роналду 36 лет, он вновь стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также португалец играл за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».