Артета признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В августе команда шла на последнем месте

«Канониры» выиграл все три сентябрьских матча АПЛ, два из них — всухую. Сначала дома минимально обыграли «Норвич», затем в гостях оказались сильнее «Бернли» (1:0), а в заключительной игре сентября подопечные Микеля Артеты оказались сильнее «Тоттенхэма» (3:1) на «Эмирейтс».