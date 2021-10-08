Артета признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В августе команда шла на последнем месте

«Канониры» выиграл все три сентябрьских матча АПЛ, два из них — всухую. Сначала дома минимально обыграли «Норвич», затем в гостях оказались сильнее «Бернли» (1:0), а в заключительной игре сентября подопечные Микеля Артеты оказались сильнее «Тоттенхэма» (3:1) на «Эмирейтс».
В борьбе за приз испанский специалист опередил Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», Юргена Клоппа из «Ливерпуля», Грэма Поттера из «Брайтон» и Дина Смита, возглавляющего «Астон Виллу».
В данный момент лондонский «Арсенал» находится на 11-м месте в таблице АПЛ, у команды испанского специалиста 10 очков.