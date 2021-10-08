Назван список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч»

Премия «Золотой мяч» вручается ежегодно. Первое вручение премии прошло в 1956 году. С 1956 по 2006 год вручение «Золотого мяча» происходило путкм голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2015 года France Football снова вручает «Золотой мяч» отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года.