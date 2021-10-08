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20:15 (мск), источник: ТАСС

Назван список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч»

ТАСС, 8 октября. Опубликованы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира 2021 года «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football. Список приводится на официальном сайте издания.

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Источник: AP 2021

В него вошли 30 футболистов: Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия); Николо Барелла («Интер», Италия); Карим Бензема («Реал», Испания); Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия); Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Англия); Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия); Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия); Браим Диас («Реал», Испания); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция); Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»); Фил Фоден («Манчестер Сити»); Эрлинг Холанд («Боруссия», Германия); Жоржиньо («Челси», Англия); Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия); Н'Голо Канте («Челси», Англия), Симон Кьер («Милан», Италия), Роберт Левандовский («Бавария», Германия); Ромелу Лукаку («Челси», Англия); Рияд Махрез («Манчестер Сити»); Лаутаро Мартинес («Интер», Италия); Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); Лионель Месси (ПСЖ, Франция); Лука Модрич («Реал», Испания), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар (ПСЖ, Франция); Педри («Барселона», Испания); Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия); Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия); Луис Суарес («Атлетико», Испания).

Премия «Золотой мяч» вручается ежегодно. Первое вручение премии прошло в 1956 году. С 1956 по 2006 год вручение «Золотого мяча» происходило путкм голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2015 года France Football снова вручает «Золотой мяч» отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года.

В 2020 году премия не вручалась из-за пандемии коронавируса, последним обладателем «Золотого мяча» стал Месси.

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