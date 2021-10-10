«Барса» сделает «Камп Ноу» третьей по величине ареной в мире (после Индии и Северной Кореи). Ради этого клуб на сезон уедет на другой стадион

«Барселона» переживает не лучшие времена, но не отказывается от масштабного плана реконструкции «Эспаи Барса» — клубного пространства, в которое входит весь район вокруг «Камп Ноу» с магазинами, ресторанами, клубными офисами и музеем, плюс сама арена «Камп Ноу» и крытый стадион Palau Blaugrana.

Президент Жоан Лапорта в интервью каталонской радиостанции RAC1 заявил, что проект имеет фундаментальное значение для жизнеспособности клуба. По его словам, план реконструкции зависит от кредита в размере 1,5 млрд евро, который планируется погашать будущими доходами от нового комплекса. Одним из источников средств может стать банк Goldman Sachs, который в этом году уже помогал клубу. Но Лапорта говорит, что ведутся переговоры и с другими инвесторами.

Если все получится с финансированием, строительные работы займут три-четыре года. На один из этих сезонов «Барселоне» придется покинуть «Камп Ноу». В качестве потенциальной временной замены рассматривается стадион «Йохан Кройфф», где играют резервная и женская команды. Это 6-тысячник на базе клуба — его открыли только в 2019-м на замену «Мини Эстади».

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В разгар пандемийного сезона «Йохан Кройфф» уже рассматривался как возможный вариант для основы «Барсы», но тогда капитаны клуба (Лионель Месси, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Жерар Пике) решили доигрывать на «Камп Ноу».

Однако во время реконструкции клуб не может себе позволить снова остаться без зрителей. Лапорта уверяет, что для матчей основной «Барсы» стадион с 6 тысяч можно будет увеличить сразу до 40−50 тысяч. «Говорят, что это возможно. Самым сложным будет влияние на мобильность и парковку, но с архитектурной точки зрения это возможно», — объяснил Лапорта.

Еще одним вариантом считается Олимпийский стадион, который вмещает около 56 тысяч. Это главная арена ОИ-1992, а с 1997-го по 2009-й здесь играл «Эспаньол».

Как изменится «Камп Ноу»?

Главное — вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. Это сделает «Камп Ноу» третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).

В изначальном плане «Камп Ноу» планировали увеличивать до 105 тысяч, но по ходу дела многое меняется. «Проект устарел, и мы внесли изменения. У меня были мурашки, когда его представили, — рассказывает Лапорта. — Третий ярус полностью переделаем. Возможно, и первый. На стадионе будет место для 110 тысяч зрителей, больше лож, VIP-зон и мест для приема гостей. “Эспаи Барса” может иметь такое же влияние на город, как в свое время Олимпийские игры. Мы станем ориентиром в мире досуга с футуристическим, современным и экологичным стадионом».

Реконструкцию в «Барселоне» планировали давно: с 2007 года регулярно составляли планы перестройки, но строительство откладывалось по разным причинам.

«Камп Ноу» в последний раз перестраивали в 1998-м (возведен в 1960-х). Снаружи он выглядит как бетонная конструкция, да и внутри уже не очень комфортно. Пространство вокруг стадиона тоже давно нуждалось в перестройке. В дни важных матчей вокруг арены и в магазине тесно, а путь до ближайшей станции метро занимает 6−10 минут. Проект подразумевает улучшения в логистике.

В некоторой степени проект «Барселоны» стал ответом на действия «Реала», который продвинулся с реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» намного дальше. Весь прошлый сезон мадридцы играли на резервном стадионе, что только в планах у «Барсы». «Бернабеу» полностью реконструируют к 2023 году, но «Реал» уже сейчас смог вернуться домой.

«Эспаи Барса» будет иметь решающее значение, чтобы мы могли соперничать с нашими конкурентами, которые уже сделали то, что необходимо Жоан Лапорта президент футбольного клуба «Барселона»

«Реал» для своей реконструкции тоже воспользовался кредитом. Еще в апреле 2019-го клуб договорился о займе с JP Morgan и Bank of America. Сумма — 575 миллионов евро, фиксированная ставка — 2,5%, годовой сбор — 29,5 млн. Выплаты начнутся в июле 2023 года, закончатся аж в 2049-м. Изначальная стоимость составляла 796,5 млн евро, но в июне 2020 года «Реал» запросил новый кредит, после которого сумма, учитывая проценты, превысит 900 млн евро.

По подсчетам клуба, «Бернабеу» будет дополнительно приносить в казну около 150 млн евро в год (вдобавок к прежнему уровню доходов, который держится в районе 170 млн). Такая же мотивация и у «Барселоны».