Дэниел Старридж может зимой перейти в украинский клуб

«Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниела Старриджа. Причём это не “Динамо” и “Шахтёр”. Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать», — приводит слова Авдыша meta-ratings.com.ua.



Старридж с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках.