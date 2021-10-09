Бонусы игроков «Барсы» при Бартомеу: 15 млн евро за 3 года в клубе, 11 млн за половину матчей в сезоне, 1,2 млн за выход из группы ЛЧ
«Барселона» платила большие бонусы игрокам при президенте Жозепе Бартомеу.
«Барселона» платила большие бонусы игрокам при президенте Жозепе Бартомеу.
Как сообщает As со ссылкой на программу Tú Diràs на RAC1, у неназванного игрока в контракте был включен бонус в размере 6,7 миллионов евро за то, что он остался в клубе на сезон-2020/21. Этот пункт также содержал условие выплаты футболисту 2,8 млн за сезон-2021/22 и 5,6 млн — если бы он остался на следующий сезон.
Все эти бонусы — дополнение к зарплате в размере 13,5 миллионов евро в год. Также, если бы этот игрок сыграл хотя бы в половине матчей сезона, он бы получил прибавку к зарплате в размере 2 млн в первый сезон после продления контракта. Позднее показатель матчей, которые нужно провести для повышения зарплаты, был снижен до 35%.
Помимо этого, сообщается, что в контрактах некоторых ключевых игроков были следующие пункты: 11 млн за игру как минимум в половине матчей сезона; 1,2 млн за выход из группы Лиги чемпионов и 3,6 млн за требл.