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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: думал, что по новому контракту с «Барселоной» всё улажено

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что уход из «Барселоны» стал для него неожиданностью.

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«Я вернулся в Барселону с Кубка Америки, чтобы подготовиться к сезону, воспользовавшись дополнительными днями отпуска, которые мне предоставил тренер. Я собирался подписать контракт с “Барселоной” и сразу приступить к тренировкам. Думал, что всё улажено и не хватает только моей подписи. Но, когда я прибыл в Барселону, мне сказали, что это невозможно, я не могу остаться и что мне нужно найти другой клуб, потому что “Барса” не может позволить себе продлить мой контракт. Это изменило мои планы.

Было очень непросто принять это. Думать о том, что придётся покинуть наш дом, а семье нужно будет изменить привычный порядок вещей», — цитирует Месси CNN со ссылкой на France Football.

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