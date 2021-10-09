Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

Кандидатуру Рангника предложили руководству английского клуба. Предполагается, что Рангник готов продолжить карьеру в «Ньюкасле». Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли ещё работает, но уйдёт из клуба в ближайшее время.

Ранее 19 клубов АПЛ объединились против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.