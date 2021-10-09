«Ньюкасл» вступил в гонку за нападающего «Пари Сен-Жермен» Икарди

Как сообщает Daily Mail с ссылкой на CalcioMercato, «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает вариант приобретения 28-летнего аргентинца. Сообщается также об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэм Хотспур» и «Ювентуса».

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Икарди сыграл в восьми матчах и забил три мяча.

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Футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.