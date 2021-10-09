Лэмпард, Джеррард и Поттер — в числе кандидатов на пост тренера «Ньюкасла»

Тренера Стива Брюса могут уволить. По данным Daily Telegraph, Брюс получит 8 млн фунтов от «Ньюкасла», если его уволят.

Кандидатами на пост тренера называют Грэма Поттера из «Брайтона», Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Фрэнка Лэмпарда, который сейчас без клуба.