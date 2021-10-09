Лэмпард, Джеррард и Поттер — в числе кандидатов на пост тренера «Ньюкасла»
В «Ньюкасле» может смениться главный тренер после приобретения клуба саудовцами.
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В «Ньюкасле» может смениться главный тренер после приобретения клуба саудовцами.
Тренера Стива Брюса могут уволить. По данным Daily Telegraph, Брюс получит 8 млн фунтов от «Ньюкасла», если его уволят.
Кандидатами на пост тренера называют Грэма Поттера из «Брайтона», Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Фрэнка Лэмпарда, который сейчас без клуба.
Ранее была информация, что новым владельцам «Ньюкасла» также интересен Антонио Конте.