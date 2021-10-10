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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивный директор «ПСЖ» рассказал, как парижане осуществили переход Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об обстоятельствах перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси.

Барселона
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Источник: AP 2021

Он перебрался в «ПСЖ» в начале сезона после того, как у него истёк контракт с «Барселоной».

«Месси планировал остаться в “Барселоне”. У нас были некоторые контакты. Были слухи, что он не останется в “Барселоне” из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили. Но у нас не было ощущения, что он хочет уйти из “Барселоны”.

Тем не менее мы начали контактировать. Это помогло нам оказаться в хорошем положении. А затем “Барселона” объявила о его уходе. Тогда мы и начали действовать. Его переход стал сюрпризом для всех», — сказал Леонардо во время «фестиваля спорта», который проводит La Gazzetta dello Sport.

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