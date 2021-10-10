Спортивный директор «ПСЖ» рассказал, как парижане осуществили переход Месси
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об обстоятельствах перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси.
Барселона
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об обстоятельствах перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси.
Он перебрался в «ПСЖ» в начале сезона после того, как у него истёк контракт с «Барселоной».
«Месси планировал остаться в “Барселоне”. У нас были некоторые контакты. Были слухи, что он не останется в “Барселоне” из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили. Но у нас не было ощущения, что он хочет уйти из “Барселоны”.
Тем не менее мы начали контактировать. Это помогло нам оказаться в хорошем положении. А затем “Барселона” объявила о его уходе. Тогда мы и начали действовать. Его переход стал сюрпризом для всех», — сказал Леонардо во время «фестиваля спорта», который проводит La Gazzetta dello Sport.