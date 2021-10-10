Спортивный директор «ПСЖ» рассказал, как парижане осуществили переход Месси

«Месси планировал остаться в “Барселоне”. У нас были некоторые контакты. Были слухи, что он не останется в “Барселоне” из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили. Но у нас не было ощущения, что он хочет уйти из “Барселоны”.



Тем не менее мы начали контактировать. Это помогло нам оказаться в хорошем положении. А затем “Барселона” объявила о его уходе. Тогда мы и начали действовать. Его переход стал сюрпризом для всех», — сказал Леонардо во время «фестиваля спорта», который проводит La Gazzetta dello Sport.