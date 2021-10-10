Новый суперклуб на кровавых деньгах? Почему в Англии возмущены покупкой «Ньюкасла»

7 октября фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) выкупил контрольный пакет акций «Ньюкасла». Так клуб из Ньюкасл-апон-Тайна в одночасье стал самым богатым в мире: активы PIF оцениваются в 320 миллиардов фунтов — это в 33 раз больше состояния Романа Абрамовича! Председателем фонда, который начиная с четверга взял на себя шефство над «Ньюкаслом», является Мухаммед ибн Салман — наследный принц Саудовской Аравии.

Вы могли видеть этого мужчину на чемпионате мира в России: во время матча-открытия он сидел на трибуне вместе с Джанни Инфантино и Владимиром Путиным.

Фанаты «Ньюкасла» встретили новость о продаже клуба бурной радостью, словно уже выиграли чемпионат. Это неудивительно: напомним, что «Манчестер Сити» стал победителем АПЛ всего через 4 года после того, как клуб выкупила инвестиционная группа Abu Dhabi United Group. А Мухаммед ибн Салман богаче шейха Мансура в 11 раз.

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Британские медиа восприняли продажу «Ньюкасла» саудитам с явным скепсисом — в первую очередь, из-за зловещей фигуры ибн Салмана, которого обвиняют в грубом нарушении прав человека. 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пропал журналист Джамаль Хашогги: в своих текстах он критиковал наследного принца за преследования диссидентов и политических оппонентов, и писал о том, что неугодные ибн Салману люди просто пропадают.

Из-за своей активной гражданской позиции Хашогги пришлось уехать из Эр-Рияда, однако это не уберегло его от смерти. Турецкое следствие установило, что Джамаль был зверски убит: тело журналиста расчленили, останки — до сих пор не найдены. 26 сентября 2019 года ибн Салман признал свою ответственность за инцидент с убийством Хашогги, но при этом заявил, что не был осведомлен о происходящем.

Знаменитый журналист Джонатан Уилсон после продажи «Ньюкасла» ибн Салману написал для The Guardian колонку под названием «Фанаты “Ньюкасла” говорят о том, что они настрадались. Но что насчет реальных страданий в Саудовской Аравии?» Вот что говорит Уилсон:

«Когда-то спорт в Англии был просто спортом. Да, футбол никогда не был чистым. В него всегда приходили богачи, желавшие улучшить свою репутацию. Клубы всегда принадлежали диктаторам, наркобаронам, аферистам и мошенникам. И, тем не менее, в Англии каким-то образом сохранился дух игры. Команды стали символами своих регионов, хранилищами духа местных жителей. Лучшей иллюстрацией этого тезиса оставался Ньюкасл — город, где стадион стоит на холме, виднеющийся на горизонте со всех точек внизу.

А теперь “Ньюкасл” — это просто еще один клуб, принадлежащий иностранному государству, олигарху, миллиардеру или хедж-фонду, еще один наследственный актив, проданный иностранному инвестору, еще одна пешка в политических играх. Нам предлагают, чтобы мы и дальше смотрели АПЛ, не беспокоясь о правах женщин, правах геев или религиозных меньшинств. Нам говорят: рассуждайте о том, кто лучше подойдет “Ньюкаслу” — Филиппе Коутиньо или Эден Азар, — но не беспокойтесь об убитом Джамале Хашогги или заключенном в тюрьму блогере Раифе Бадави*.

На самом деле, здесь нет ничего сложного. Если отбросить все лицемерие и двоемыслие, болельщикам “Ньюкасла” и в целом поклонникам футбола нужно задать себе только один вопрос: как лично вы относитесь к убийствам и пыткам?».

Правозащитники и активисты также раскритиковали переход «Ньюкасла» во владение PIF. «“Сороки” продали свое имя и репутацию жестокому правительству с жестоким лидером. С таким же успехом они могут поместить фотографию ибн Салмана на эмблему клуба. Теперь всем очевидно, что английский футбол отдастся любому [инвестору], если он предложит достаточно денег, — независимо от того, насколько отвратительны его преступления.

Я не думаю, что люди понимают, насколько развращающее влияние на футбол окажет эта сделка. Она нормализует диктатора, который в буквальном смысле убивает журналистов«, — заявила исполнительный директор организации “Демократия для арабского мира” Сара Лия Уитсон.

Но, кажется, фанаты «Ньюкасла» совсем не против сплясать на костях саудовских активистов. В истории Премьер-лиги было всего 7 чемпионов: «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Лестер» и «Ливерпуль». Фанаты «сорок» слишком сильно хотят стать восьмыми, чтобы задумываться о нарушении прав человека на другом конце света.