«БИИК-Шымкент» в десятый раз стал чемпионом Казахстана по футболу среди женщин
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Шымкентский «БИИК» досрочно завоевал десятый чемпионский титул в турнире среди женщин, сообщается на сайте КФФ.
Шымкентский «БИИК» досрочно завоевал десятый чемпионский титул в турнире среди женщин, сообщается на сайте КФФ.
За тур до конца чемпионата подопечные Калояна Петкова завоевали золотые медали. Второе место занял туркестанский «Томирис-Туран», тройку призеров замкнул «Окжетпес» (Кокшетау).
По итогам чемпионата определены лучшие игроки в номинациях: