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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«БИИК-Шымкент» в десятый раз стал чемпионом Казахстана по футболу среди женщин

Шымкентский «БИИК» досрочно завоевал десятый чемпионский титул в турнире среди женщин, сообщается на сайте КФФ.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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За тур до конца чемпионата подопечные Калояна Петкова завоевали золотые медали. Второе место занял туркестанский «Томирис-Туран», тройку призеров замкнул «Окжетпес» (Кокшетау).

По итогам чемпионата определены лучшие игроки в номинациях:

  • лучший вратарь — Айтач Шарифова («Окжетпес»);
  • лучший защитник — Анастасия Власова («Окжетпес»);
  • лучший полузащитник — Камила Кульмагамбетова («БИИК-Шымкент»);
  • лучший игрок — Бегаим Киргизбаева («Окжетпес»);
  • лучший бомбардир — Гульнара Габелия («БИИК-Шымкент»);
  • лучший гол сезона — Айгерим Айтымова («Томирис-Туран»).

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