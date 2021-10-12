«Челси» начал переговоры с «Реалом» по поводу возможного возвращения Эдена Азара

По данным источника, лондонский клуб заинтересован в том, чтобы вернуть нападающего в свой состав. Сообщается, что клуб уже начал вести переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу возможного трансфера бельгийского нападающего.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». Контрактное соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до 2024 года.