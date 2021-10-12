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15:01 (мск), источник: Sports.Ru

Инвестиционные фонды предлагают помощь «Барселоне» в приобретении Холанда

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду, несмотря на серьезные финансовые трудности.

Боруссия Д
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Источник: Reuters

Руководство каталонского клуба очень хочет приобрести 21-летнего форварда летом. В этом году президент сине-гранатовых Жоан Лапорта встречался с отцом и агентом футболиста.

По данным Diario Sport, у «Барсы» есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки. Тем не менее серьезным препятствием для каталонцев может остаться высокие запросы норвежца по зарплате.

Преимуществом «Барселоны» в борьбе с «Реалом» и «ПСЖ» за Холанда станет то, что на «Камп Ноу» он может стать центральной фигурой, в то время как в других претендующих на него командах ему такая роль не гарантирована.

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