Инвестиционные фонды предлагают помощь «Барселоне» в приобретении Холанда

По данным Diario Sport, у «Барсы» есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки. Тем не менее серьезным препятствием для каталонцев может остаться высокие запросы норвежца по зарплате.

Преимуществом «Барселоны» в борьбе с «Реалом» и «ПСЖ» за Холанда станет то, что на «Камп Ноу» он может стать центральной фигурой, в то время как в других претендующих на него командах ему такая роль не гарантирована.