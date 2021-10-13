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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Барселона» согласовала новый контракт с Педри. Сумма отступных — € 1 млрд

«Барселона» достигла договорённости с полузащитником Педри о продлении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

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Источник: AP 2021

По информации источника, новое соглашение 18-летнего футболиста с каталонским клубом будет рассчитано до июня 2026 года. Сумма отступных за игрока по новому контракту составит € 1 млрд. Стороны согласовали все детали, официально о заключении нового соглашения будет объявлено в ближайшее время.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал лидером сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.

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