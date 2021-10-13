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15:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бензема опередил Месси в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал победителем в опросе среди читателей испанской газеты Marca о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.

Реал
ПСЖ
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Источник: AFP 2021

По итогам опроса 33-летний француз набрал 38 процентов голосов, опередив на 1 процент форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

На третьем месте в голосовании расположился нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски (14 процентов). Далее идут Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия, 4 процента), Жоржиньо («Челси», Италия, 3 процента) и Нголо Канте («Челси», Франция", 2 процента).

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз «Лучшему игроку года».

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