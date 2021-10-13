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19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Количество участников высшего дивизиона чемпионата Франции будет сокращено до 18 команд с сезона-2023/24

Французская лига 1 утвердила решение о сокращение числа участников высшего дивизиона.

Чемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

С сезона-2023/24 в первой лиге будут выступать уже 18, а не 20 команд, сообщает сайт лиги 1.

По итогам сезона-2022/23 Лигу 1 покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. После этого будет возвращена схема с двумя прямыми вылетами и одним стыковым противостоянием.

Предыдущее голосование по сокращению количества команд в сильнейшем дивизионе не привело к единству. Сейчас же за участие 18 клубов высказались 97,28% голосовавших. В период с 1997 по 2002 год элитный дивизион уже состоял из 18 команд.

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