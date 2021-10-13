Количество участников высшего дивизиона чемпионата Франции будет сокращено до 18 команд с сезона-2023/24

С сезона-2023/24 в первой лиге будут выступать уже 18, а не 20 команд, сообщает сайт лиги 1.

По итогам сезона-2022/23 Лигу 1 покинут четыре команды, а поднимутся только два клуба. После этого будет возвращена схема с двумя прямыми вылетами и одним стыковым противостоянием.