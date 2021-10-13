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22:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Баварии» и сборной Франции приговорен к шести месяцам тюрьмы испанским судом

Испанский суд приговорил защитника «Баварии» Люку Эрнандеса к шести месяцам тюремного заключения.

Бавария
Франция
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Источник: Reuters

Испанский суд приговорил защитника «Баварии» Люку Эрнандеса к шести месяцам тюремного заключения, сообщает Marca.

В 2010 году Эрнандес и его подруга Амелия де ла Оса Льоренте сильно поссорились посреди улицы. В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами.

Защита Эрнандеса подала апелляцию на решение суда, суд должен будет ее рассмотреть. В любом случае Эрнандес должен лично прибыть в Мадрид 19 октября, чтобы в течение 10 дней он мог выбрать, в какой пенитенциарное учреждение он будет помещен.

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