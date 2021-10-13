Защитник «Баварии» и сборной Франции приговорен к шести месяцам тюрьмы испанским судом

В 2010 году Эрнандес и его подруга Амелия де ла Оса Льоренте сильно поссорились посреди улицы. В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами.