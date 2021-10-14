Почеттино: отдал бы Месси «Золотой мяч», Левандовски должен быть вторым

«Кому отдал бы “Золотой мяч”? Месси. И если бы не тренировал Месси, то всё равно выбрал бы его. Без всяких сомнений. Левандовски должен был бы быть вторым, а третьим поставил бы Криштиану. Роналду великий игрок, и каждый год он показывает себя с тем менталитетом, страстью и любовью, с которыми он сталкивается с футболом», — приводит слова Почеттино Cope.