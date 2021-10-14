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13:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «ПСЖ» Навас получил травму в матче за сборную Коста-Рики

Об этом сообщает Le Parisien.

ПСЖ
Коста-РикаОтбор ЧМ: таблица и календарьОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Голкипер парижан и сборной Коста-Рики получил повреждение в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против США (1:2).

Футболист провел на поле один тайм, после чего был заменен. 34-летнему игроку предстоит пройти медицинское обследование, чтобы определить сроки восстановления.

В сезоне-2021/22 Навас провел 8 матчей за «ПСЖ» и пропустил 8 голов, сыграв 2 матча на ноль.

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