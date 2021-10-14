Вратарь «ПСЖ» Навас получил травму в матче за сборную Коста-Рики

Голкипер парижан и сборной Коста-Рики получил повреждение в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против США (1:2).

Футболист провел на поле один тайм, после чего был заменен. 34-летнему игроку предстоит пройти медицинское обследование, чтобы определить сроки восстановления.