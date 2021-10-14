Бартомеу положительно оценил период своего правления «Барселоной»

"Я знаю, что эта фраза про провальный менеджмент сейчас популярна. Но был и проект, и стратегический план, разработанные в 2015 году. Мы реализовали много проектов. Наше правление было очень активным. В марте 2020 года пришла пандемия, резко снизившая выручку. С тех пор мы получили очень серьёзный удар.

Период моего правления не был катастрофой. Не я говорю об этом. Ла Лига, УЕФА в своем финансовом фэйр-плей и аудиторы говорят об этом. Было получено около 185 миллионов евро. Это был хороший менеджмент. Журнал Forbes по итогам 2020 года называл «Барселону» самым дорогим клубом в мире.

Клуб пострадал в том числе из-за лимитов, установленных УЕФА по зарплате. Это означало, что у нас было мало возможностей предвидеть ситуацию, но дело не в плохом менеджменте.

Мы пытались конкурировать с командами АПЛ. За эти годы мы удвоили наши доходы и почти достигли отметки в миллиард евро выручки, что дало нам возможность тратить больше на мужские и женские футбольные команды, баскетбол, гандбол и футзал. Это позволило нам иметь конкурентоспособные команды, которые выиграли много титулов", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, 59-летний нынешний президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта готов привлечь Бартомеу и его совет директоров к ответственности через суд по поводу их недобросовестного управления клубом. Действующий президент сине-гранатовых требует объяснения убытков в размере € 487 млн, которые продолжают расти. С этой целью президент «Барселоны» нанял адвоката по уголовным делам для расследования дела.