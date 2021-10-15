В «Барселоне» исключили подписание звездных игроков в ближайшие два года

— Для «Барсы» очень важно восстановить модель, от которой клуб никогда не должен был отказываться, со своими воспитанниками в качестве основы команды и звездами в качестве дополнения.

Я должен быть благоразумен: мы не сможем подписать лучших игроков в мире в течение двух лет. Сейчас у нас другие приоритеты: снизить зарплаты и привести их к рыночной стоимости. Это наш недостаток по отношению к другим клубам. У нас есть отличная группа молодых игроков. Вы должны набраться терпения со всеми ними, — сказал Ромеу.