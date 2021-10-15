«Астана» выступила с заявлением по Томасову и другим футболистам

«В ряде СМИ появилась информация о завершении трудовых отношений с полузащитником “Астаны” Марином Томасовым и футболистами основного состава по итогам сезона 2021.

Футбольный клуб «Астана» выступает с заявлением, что данная информация не соответствует действительности: Марин Томасов и игроки имеют действующие контракты со столичным клубом. Тренерский штаб, вместе с футболистами, активно продолжают работу и с особым настроем ведут подготовку к матчам в чемпионате Казахстана.

Пресс-служба футбольного клуба «Астана» просит доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба", — говорится в сообщении.