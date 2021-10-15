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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выступила с заявлением по Томасову и другим футболистам

Футбольный клуб «Астана» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию об уходе лидера клуба Марина Томасова, сообщают Vesti.kz.

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«В ряде СМИ появилась информация о завершении трудовых отношений с полузащитником “Астаны” Марином Томасовым и футболистами основного состава по итогам сезона 2021.

Футбольный клуб «Астана» выступает с заявлением, что данная информация не соответствует действительности: Марин Томасов и игроки имеют действующие контракты со столичным клубом. Тренерский штаб, вместе с футболистами, активно продолжают работу и с особым настроем ведут подготовку к матчам в чемпионате Казахстана.

Пресс-служба футбольного клуба «Астана» просит доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба", — говорится в сообщении.

Напомним, «Астана» лидирует в КПЛ после 23-х туров, опережая на один балл костанайский «Тобол» и на девять — алматинский «Кайрат». В воскресенье, 17 октября, «Астана» примет кызылординский «Кайсар».

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