Зидан отказался от предложения «Ньюкасла»

По данным источника, в английском клубе обращались к французу, но он ответил отказом. Специалист не намерен принимать предложения клубов, до того как поработает со сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время. Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.