Зидан отказался от предложения «Ньюкасла»
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отверг предложение стать главным тренером «Ньюкасла», сообщает RMC Sport.
Ньюкасл Юнайтед
ФранцияЧемпионат Англии: таблица и календарь
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отверг предложение стать главным тренером «Ньюкасла», сообщает RMC Sport.
По данным источника, в английском клубе обращались к французу, но он ответил отказом. Специалист не намерен принимать предложения клубов, до того как поработает со сборной Франции после ухода Дидье Дешама.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время. Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
49-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, три раза стал победителем Лиги чемпионов.