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18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан отказался от предложения «Ньюкасла»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отверг предложение стать главным тренером «Ньюкасла», сообщает RMC Sport.

Ньюкасл Юнайтед
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По данным источника, в английском клубе обращались к французу, но он ответил отказом. Специалист не намерен принимать предложения клубов, до того как поработает со сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время. Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

49-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, три раза стал победителем Лиги чемпионов.

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