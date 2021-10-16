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11:11 (мск), источник: Sports.Ru

Очередное чемпионство «Астаны» или первое за одиннадцать лет золото «Тобола»: кто выиграет КПЛ в этом сезоне

Турнирные расклады.

Астана
Кайрат
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Instagram

До окончания чемпионата осталось три тура. Уже известен первый клуб, который покинет турнир — в Первую лигу отправится талдыкорганский «Жетысу». Однако в турнирной таблице еще осталась интрига: за чемпионство сражаются «Астана» и «Тобол». Проведем для вас анализ турнирного календаря: кто с кем играет, и у кого больше шансов на успех.

Лидеры КПЛ

«Астана»

Столичный клуб имеет все шансы на очередное чемпионство — есть задел в одно очко от «Тобола». Впереди у астанчан домашние матчи с «Кайсаром» и «Тураном»: оба клуба находятся в подвале турнирной таблицы и борются за выживание.

Помешать «Астане» может встреча с принципиальным соперником — «Кайратом». В первой игре была зафиксирована ничья (1:1), однако сейчас на кон поставлено многое: «Астане» нужна только победа. Сложность состоит в том, что «Кайрат» будет играть дома: алматинцы еще ни разу не проигрывали в рамках КПЛ на «Центральном» в этом сезоне.

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«Тобол»

Костанайцы две из трех я игр проведут в гостях: соперниками северян станут «Кызыл-Жар» и «Акжайык». Петропавловцы сейчас одни из фаворитов КПЛ (идут на четвертом месте!) и вполне могут лишить «Тобол» первого за 11 лет чемпионства. Домашний сезон костанайский клуб завершит игрой с «Шахтером». Примечательно, что «Тобол» в первом круге выиграл у всех трех клубов, не пропустив ни одного мяча.

«Желто-зеленым» нужно только побеждать, и ждать осечки «Астаны».

Болельщики костанайцев надеются только на победу: фаны приготовили баннер «пять финалов к чемпионству», на котором ставят галочки после каждой победы. Получится ли у клуба опередить «Астану»?

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«Кайрат»

Теоретически, алматинцы могут рассчитывать на второе место: для этого нужно только побеждать, и ждать, чтобы «Тобол» проиграл все оставшиеся матчи. В реальности, клуб сосредоточится на еврокубках и займет итоговую третью позицию. Впереди у «Кайрата» игры с «Актобе», «Астаной» и «Жетысу»: есть отличная возможность наиграть молодежь.

КПЛ

КомандаОИ
1. Астана2353
2. Тобол2352
3. Кайрат2344
4. Кызыл-Жар2335
5. Ордабасы2332
6. Актобе2330
7. Акжайык2330
8. Каспий2328
9. Шахтер Караганда2327
10. Атырау2327
11. Тараз2326
12. Туран2324
13. Кайсар2316
14. Жетысу2312

Борьба за сохранение прописки

Тут все очевидно: КПЛ покидает талдыкорганский «Жетысу». Затея с приглашением молодого тренера провалилась: теперь Ринатов Алюетов может попробовать свои силы с клубом в Первой лиге.

Вторым вероятным претендентом на понижение в классе является кызылординский «Кайсар»: до идущего на 12-м месте «Турана» восемь очков.

К слову, телеграм-канал «Тень отца Гурмана» сообщал, что функционеры клубов ходатайствовали о расширении КПЛ, надеясь остаться в высшем эшелоне.

«Руководители “Жетысу” и “Кайсара” пытались через областные акиматы продавить расширение высшего дивизиона до 16-ти команд, чтобы остаться в КПЛ. И уже даже начали выдавать желаемое за действительное. Однако, как мне стало известно, талдыкорганские и кызылординские чиновники послали куда подальше горе-менеджеров “семиреченцев” и “степных волков”, напрочь проваливших сезон».

Нам остается наслаждаться последними матчами КПЛ: будем надеяться, что интрига сохранится до последнего тура.

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