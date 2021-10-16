Очередное чемпионство «Астаны» или первое за одиннадцать лет золото «Тобола»: кто выиграет КПЛ в этом сезоне
Турнирные расклады.
Турнирные расклады.
До окончания чемпионата осталось три тура. Уже известен первый клуб, который покинет турнир — в Первую лигу отправится талдыкорганский «Жетысу». Однако в турнирной таблице еще осталась интрига: за чемпионство сражаются «Астана» и «Тобол». Проведем для вас анализ турнирного календаря: кто с кем играет, и у кого больше шансов на успех.
Столичный клуб имеет все шансы на очередное чемпионство — есть задел в одно очко от «Тобола». Впереди у астанчан домашние матчи с «Кайсаром» и «Тураном»: оба клуба находятся в подвале турнирной таблицы и борются за выживание.
Помешать «Астане» может встреча с принципиальным соперником — «Кайратом». В первой игре была зафиксирована ничья (1:1), однако сейчас на кон поставлено многое: «Астане» нужна только победа. Сложность состоит в том, что «Кайрат» будет играть дома: алматинцы еще ни разу не проигрывали в рамках КПЛ на «Центральном» в этом сезоне.
Костанайцы две из трех я игр проведут в гостях: соперниками северян станут «Кызыл-Жар» и «Акжайык». Петропавловцы сейчас одни из фаворитов КПЛ (идут на четвертом месте!) и вполне могут лишить «Тобол» первого за 11 лет чемпионства. Домашний сезон костанайский клуб завершит игрой с «Шахтером». Примечательно, что «Тобол» в первом круге выиграл у всех трех клубов, не пропустив ни одного мяча.
«Желто-зеленым» нужно только побеждать, и ждать осечки «Астаны».
Болельщики костанайцев надеются только на победу: фаны приготовили баннер «пять финалов к чемпионству», на котором ставят галочки после каждой победы. Получится ли у клуба опередить «Астану»?
Теоретически, алматинцы могут рассчитывать на второе место: для этого нужно только побеждать, и ждать, чтобы «Тобол» проиграл все оставшиеся матчи. В реальности, клуб сосредоточится на еврокубках и займет итоговую третью позицию. Впереди у «Кайрата» игры с «Актобе», «Астаной» и «Жетысу»: есть отличная возможность наиграть молодежь.
|Команда
|О
|И
|1. Астана
|23
|53
|2. Тобол
|23
|52
|3. Кайрат
|23
|44
|4. Кызыл-Жар
|23
|35
|5. Ордабасы
|23
|32
|6. Актобе
|23
|30
|7. Акжайык
|23
|30
|8. Каспий
|23
|28
|9. Шахтер Караганда
|23
|27
|10. Атырау
|23
|27
|11. Тараз
|23
|26
|12. Туран
|23
|24
|13. Кайсар
|23
|16
|14. Жетысу
|23
|12
Тут все очевидно: КПЛ покидает талдыкорганский «Жетысу». Затея с приглашением молодого тренера провалилась: теперь Ринатов Алюетов может попробовать свои силы с клубом в Первой лиге.
Вторым вероятным претендентом на понижение в классе является кызылординский «Кайсар»: до идущего на 12-м месте «Турана» восемь очков.
К слову, телеграм-канал «Тень отца Гурмана» сообщал, что функционеры клубов ходатайствовали о расширении КПЛ, надеясь остаться в высшем эшелоне.
«Руководители “Жетысу” и “Кайсара” пытались через областные акиматы продавить расширение высшего дивизиона до 16-ти команд, чтобы остаться в КПЛ. И уже даже начали выдавать желаемое за действительное. Однако, как мне стало известно, талдыкорганские и кызылординские чиновники послали куда подальше горе-менеджеров “семиреченцев” и “степных волков”, напрочь проваливших сезон».
Нам остается наслаждаться последними матчами КПЛ: будем надеяться, что интрига сохранится до последнего тура.