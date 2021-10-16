Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Монако
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Верона
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Брентфорд
Челси
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Ростов
32
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
22
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Интер
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Клермон Фут
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Вулверхэмптон
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Манчестер Юнайтед
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Лидс
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Герта
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Бохум
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Салернитана
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Ливерпуль
05
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
21
Все события
Фоторепортажи
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду — в старте, Рашфорд — в запасе

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги.

Лестер
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Лестер»: Шмейхель, Сёюнджю, Эванс, Амарти, Кастань, Рикарду, Сумаре, Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Бертранд, Вестергор, Олбрайтон, Барнс, Чодури, Дака, Лукман, Перес.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.

Запасные: Хендерсон, Байи, Дало, Теллес, Лингард, Мата, Мактоминей, ван-де Бек, Рашфорд.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Спартак» спасся от поражения в концовке матча с «Динамо»
Перед визитом в Москву «Лестер» уничтожил «МЮ» в матче-триллере
«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча еще в первом тайме
Штаб Тутберидзе запретил Анне Щербаковой общаться с прессой
«Лацио» нанес «Интеру» первое поражение в чемпионате Италии
«Локомотив» спасся от поражения в матче с «Рубином»
Джикия: В раздевалке спрошу, где у «Спартака» нападающие
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь