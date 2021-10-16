«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду — в старте, Рашфорд — в запасе

Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Лестер»: Шмейхель, Сёюнджю, Эванс, Амарти, Кастань, Рикарду, Сумаре, Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.



Запасные: Уорд, Бертранд, Вестергор, Олбрайтон, Барнс, Чодури, Дака, Лукман, Перес.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.



Запасные: Хендерсон, Байи, Дало, Теллес, Лингард, Мата, Мактоминей, ван-де Бек, Рашфорд.