«Кайрат» победил «Актобе» в матче с автоголом и удалением и сохранил шансы на чемпионство

Алматинцы, которым для сохранения теоретических шансов на чемпионство нельзя терять очки, выиграли со счетом 2:1. Оба гола были забиты в первом тайме. На 31-й минуте Артур Шушеначев вывел гостей вперед. А на 41-й Гулжигит Алыкулов закрепил успех. Но «сухарь» Стасу Покатилову испортил Нуралы Алип, забивший на 73-й минуте автогол.
Отметим, что на 62-й минуте «Кайрат» произвел замену, выпустив на поле вместо Небойши Косовича Яцека Гуральски, который в текущем сезоне КПЛ не сыграл ни одного матча из-за серьезной травмы. А на четвертой добавленной минуте алматинский клуб остался в меньшинстве, так как красную карточку получил Раде Дугалич.
У «Кайрата» 47 очков после 24-х матчей и по-прежнему третье место в КПЛ. «Астана» и «Тобол» свои матчи тура проведут в воскресенье, 17 октября. Они занимают первое и второе места соответственно, на сегодня опережая алматинский клуб на шесть и пять очков.
Напомним, что в КПЛ-2021 всего 26 туров. «Кайрат» является чемпионом-2020.