«Кайрат» победил «Актобе» в матче с автоголом и удалением и сохранил шансы на чемпионство

Алматинцы, которым для сохранения теоретических шансов на чемпионство нельзя терять очки, выиграли со счетом 2:1. Оба гола были забиты в первом тайме. На 31-й минуте Артур Шушеначев вывел гостей вперед. А на 41-й Гулжигит Алыкулов закрепил успех. Но «сухарь» Стасу Покатилову испортил Нуралы Алип, забивший на 73-й минуте автогол.



Отметим, что на 62-й минуте «Кайрат» произвел замену, выпустив на поле вместо Небойши Косовича Яцека Гуральски, который в текущем сезоне КПЛ не сыграл ни одного матча из-за серьезной травмы. А на четвертой добавленной минуте алматинский клуб остался в меньшинстве, так как красную карточку получил Раде Дугалич.