«Ордабасы» обыграл «Атырау» в матче КПЛ

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1. Н 48-й минуте Родригеш Аллеф вывел гостей вперед. Но на 57-й минуте сравнял Эльхан Астанов, а на 74-й победный гол забил Абдуллаи Диакате.