«Ордабасы» обыграл «Атырау» в матче КПЛ
«Ордабасы» одержал победу над «Атырау» в матче 24-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ордабасы
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«Ордабасы» одержал победу над «Атырау» в матче 24-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1. Н 48-й минуте Родригеш Аллеф вывел гостей вперед. Но на 57-й минуте сравнял Эльхан Астанов, а на 74-й победный гол забил Абдуллаи Диакате.
«Ордабасы» остался на пятом месте КПЛ, а «Актобе» на седьмом.