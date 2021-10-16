«Славия» выиграла у БАТЭ в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

В первом тайме игры в Мозыре зрители не увидели забитых мячей. Зато сразу после перерыва хозяева вышли вперед после дальнего удара Френсиса Нара. Вскоре Евгений Яблонский сравнял результат, но потом Глеб Жердев и Евгений Барсуков еще дважды поразили ворота гостей.

Еще два субботних матча завершились с одинаковым счетом 2:0. В Молодечно футболисты «Ислочи» выиграли у «Слуцка», а «Сморгонь» у себя дома была сильнее «Витебска».

Завтра лидер чемпионата солигорский «Шахтер» встретится на своем поле с жодинским «Торпедо-БелАЗом». В Бресте сойдутся еще два претендента на место в призовой тройке — местный «Рух» и столичное «Динамо». Кроме того, футболисты «Минска» на поле стадиона «Трактор» примут гостей из «Гомеля», а в Борисове столичный «Энергетик-БГУ» будет соперничать с брестским «Динамо».