«Спартаку» должно быть страшно. Перед визитом в Москву «Лестер» уничтожил «МЮ» в матче-триллере
Один из фаворитов АПЛ переживает спад, тогда как «Лестер» возвращает привычную мощь.
Один из фаворитов АПЛ переживает спад, тогда как «Лестер» возвращает привычную мощь.
Кому пошел на пользу перерыв на матчи сборных, так это «Лестеру», так что в среду в Москве в Лиге Европы сыграет лучшая версия «лис», а не та команда, которая одержала предыдущую победу в АПЛ еще 28 августа над изначально безнадежным «Норвичем». А дальше все достижения ограничились выигрышем в Кубке лиги у «Миллуола». И невозможно было представить, что именно «Лестер» прервет фантастическую серию «Манчестер Юнайтед» из 29 гостевых матчей без поражений.
Тем более у Брендана Роджерса появился повод для волнения, ведь в последние дни именно его называли главным претендентом на пост главного тренера внезапно разбогатевшего «Ньюкасла». Называлась даже сумма, которую «сороки» якобы готовы предложить в качестве компенсации за разрыв контракта. Однако Роджерс предпочел лично поставить точку в этой истории.
«У меня контракт до 2025 года, я счастлив в клубе. Мне повезло работать с прекрасным руководством и замечательными футболистами. У нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Я читал новости, и эти слухи не идут на пользу никому, в том числе самому “Ньюкаслу” и Стиву Брюсу. Эта неделя из тех, что мне не нравятся в современном футболе. Мы пытаемся упорно трудиться, но слухи могут дестабилизировать ситуацию в команде и разозлить болельщиков», — заявил специалист.
Как оказалось, Роджерс зря волновался, и у него действительно есть все, чтобы «Лестер» показывал классный футбол. Не хватало только ряда ключевых исполнителей, но стоило составу стабилизироваться, и «лисы» стали той командой, которая положила на лопатки «МЮ» в третьем официальном матче подряд. Да еще и забили «дьяволам» три гола после перерыва, хотя они на протяжении 15 туров на чужих полях держали свои ворота на замке именно во вторых таймах.
Один из ключевых моментов в игре «Лестера» — первый выход в стартовом составе долго лечившегося Эванса, с которым центр обороны выглядит значительно надежнее. Да, без огрехов не обошлось, и когда счет стал 2:2, именно центральные защитник зевнули рывок Рэшфорда под длинный пас Линделефа. Форвард умчался от оппонентов столь резво, словно для него это была не первая официальная игра после финала Евро-2020. А до этого свой самый лучший момент только в силу технической погрешности не реализовал Криштиану Роналду.
Однако в целом оборона «лис» выгодно отличалась от грозного соперника в плане надежности. И таких ляпов, как залечивший травму Магуайр, не допускала. Бывший защитник «Лестера» банально зазевался на бровке, позволив Ихеаначо обокрасть себя, и Тилеманс в касание забросил мяч за шиворот Де Хеа. В этом эпизоде нужно похвалить бельгийца, тогда как испанского голкипера винить не в чем. У него не было шансов точно так же, как и у Шмайхеля, когда открывший счет Гринвуд потрясающим ударом поразил дальнюю «девятку» рикошетом от штанги.
В остальном же Де Хеа был безупречен. При счете 1:1 он вытянул тяжелейший удар от того же Тилеманса, однако защита «красных дьяволов», которой не хватало травмировавшегося в сборной Варана, была, мягко говоря, небезупречна. Сначала манкунианцы позволили в суматохе перед воротами отличаться Чаглару Сеюнджю. Потом — продемонстрировали удивительную для такого уровня потерю концентрации. «МЮ» позволил сопернику сравнять счет всего через 54 секунды после гола Рэшфорда.
Это во дворе ты можешь ответить на гол соперника, едва начав с центра поля. Но чтобы такое случалось в одной из лучших лиг мира, да еще и с клубом, который называют претендентом на чемпионство?! «Лестер» же не просто показал, что невозможное возможно — он продемонстрировал фантастическую волю к победе.
Как в решающей атаке, увенчавшейся неотразимым ударом забившего 125-й гол в АПЛ Варди, так и в оставшиеся минуты, когда хозяева не стали оберегать минимальное преимущество, а помчались добивать «МЮ». В общем, получили колоссальный заряд эмоций как всей командой, так и персонально. Последнее, прежде всего, относится к поставившему не точку, а восклицательный знак Даке. Еще один воспитанный в «Зальцбурге» бомбардир стал автором первого замбийского гола в премьер-лиге, и теперь его команда на кураже едет в гости к «Спартаку».
А Уле Гуннару Сульшеру нужно срочно разобраться, как с таким подбором игроков он за три последних тура набрал в играх с середняками только одно очко. Впереди у «МЮ» безумный календарь с матчами против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Андрей Кузичев