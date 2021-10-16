«Кайрат» гарантировал себе бронзу КПЛ-2021
ФК «Кайрат» гарантировал себе как минимум бронзовые медали Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
ФК «Кайрат» гарантировал себе как минимум бронзовые медали Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После матча 24-го тура, в котором алматинский клуб на выезде победил «Актобе», он стал недосягаем для команд, расположившихся ниже первой тройки. «Кайрат» замыкает топ-3 и уже ниже не опустится. Его ближайший преследователь «Кызыл-Жар» даже в случае победы в своих трех оставшихся матчах не догонит по набранным очкам.
Также алматинцы, чемпионы КПЛ-2020, сохраняют шансы на золото и в этом сезоне. «Астана» и «Тобол» свои матчи 24-го тура проведут в воскресенье, 17 октября. Они занимают первое и второе места соответственно, на сегодня опережая алматинский клуб на шесть и пять очков. КПЛ-2021 завершится после 26-ти туров.