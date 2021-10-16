«Кайрат» гарантировал себе бронзу КПЛ-2021

После матча 24-го тура, в котором алматинский клуб на выезде победил «Актобе», он стал недосягаем для команд, расположившихся ниже первой тройки. «Кайрат» замыкает топ-3 и уже ниже не опустится. Его ближайший преследователь «Кызыл-Жар» даже в случае победы в своих трех оставшихся матчах не догонит по набранным очкам.