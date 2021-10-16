«Лацио» нанес «Интеру» первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии

В составе хозяев отличились Чиро Иммобиле (с пенальти), Фелипе Андерсон и Сергей Милинкович-Савич. Единственный гол гостей с пенальти забил Иван Перишич. Отметим, что «Интер» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Италии.

После гола Фелипе Андерсона, в результате которого «Лацио» вышел вперед в счете, на поле произошла потасовка. Желтые карточки за участие в инциденте получили по два футболиста от каждой команды: Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес у «Интера» и Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Андерсон у «Лацио». После финального свистка прямую красную карточку за неспортивное поведение получил защитник римлян Луис Фелипе.