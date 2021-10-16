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21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лацио» нанес «Интеру» первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии

«Лацио» на своем поле обыграл «Интер» в матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Лацио
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

В составе хозяев отличились Чиро Иммобиле (с пенальти), Фелипе Андерсон и Сергей Милинкович-Савич. Единственный гол гостей с пенальти забил Иван Перишич. Отметим, что «Интер» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Италии.

После гола Фелипе Андерсона, в результате которого «Лацио» вышел вперед в счете, на поле произошла потасовка. Желтые карточки за участие в инциденте получили по два футболиста от каждой команды: Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес у «Интера» и Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Андерсон у «Лацио». После финального свистка прямую красную карточку за неспортивное поведение получил защитник римлян Луис Фелипе.

«Лацио» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету римлян 14 очков в 8 матчах. «Интер» идет на третьей строчке с 17 очками в 8 играх.

Лацио
3:1
Первый тайм: 0:1
Интер
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