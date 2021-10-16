Разгневанный вратарь «Гленторана» ударил в лицо защитника после пропущенного гола

На 80-й минуте встречи игроки «Колрейна» сравняли счёт, после чего разъярённый Маккари бросился к защитнику Бобби Бёрнсу и ударил его в лицо. Одноклубник Арона упал, однако вратарь не угомонился и продолжил что-то высказывать лежащему игроку. На эпизод отреагировал судья и показал красную карточку Маккари. Видео инцидента опубликовано в «твиттере» BBC SPORT NI.