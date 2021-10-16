Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.10
Лион
Монако
20
Футбол. Зарубежный
16.10
Реал Сосьедад
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
16.10
Милан
Верона
32
Футбол. Зарубежный
16.10
Боруссия М
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
16.10
Брентфорд
Челси
01
Футбол. Зарубежный
16.10
Леванте
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
16.10
Сочи
Ростов
32
Футбол. Премьер-лига
16.10
Спартак
Динамо
22
Футбол. Зарубежный
16.10
Лацио
Интер
31
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16.10
Клермон Фут
Лилль
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
16.10
Астон Вилла
Вулверхэмптон
23
Футбол. Зарубежный
16.10
Лестер
Манчестер Юнайтед
42
Футбол. Зарубежный
16.10
Манчестер Сити
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
16.10
Норвич
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
16.10
Саутгемптон
Лидс
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Ницца
Футбол. Премьер-лига
16.10
Рубин
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
16.10
Айнтрахт Ф
Герта
12
Футбол. Зарубежный
16.10
Боруссия Д
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
16.10
Гройтер Фюрт
Бохум
01
Футбол. Зарубежный
16.10
Унион Б
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
16.10
Фрайбург
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16.10
Специя
Салернитана
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Ротор
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эльче
Футбол. Зарубежный
16.10
Уотфорд
Ливерпуль
05
Футбол. Премьер-лига
16.10
Арсенал Т
Зенит
21
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
16 октября, источник: Чемпионат.com

Разгневанный вратарь «Гленторана» ударил в лицо защитника после пропущенного гола

Голкипер «Гленторана» Арон Маккари в матче 9-го тура чемпионата Северной Ирландии с «Колрейном» (2:2) ударил защитника своей команды после пропущенного гола.

Гленторан
Колрейн
Наверх

На 80-й минуте встречи игроки «Колрейна» сравняли счёт, после чего разъярённый Маккари бросился к защитнику Бобби Бёрнсу и ударил его в лицо. Одноклубник Арона упал, однако вратарь не угомонился и продолжил что-то высказывать лежащему игроку. На эпизод отреагировал судья и показал красную карточку Маккари. Видео инцидента опубликовано в «твиттере» BBC SPORT NI.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге матч завершился вничью. «Гленторан» набрал 13 очков в восьми встречах и занимает шестое место в таблице, «Колрейн» (15) — находится на четвёртой строчке.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Спартак» спасся от поражения в концовке матча с «Динамо»
Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в бое-реванше
Программа 11-го тура ЧР завершится в воскресенье четырьмя играми
Штаб Тутберидзе запретил Анне Щербаковой общаться с прессой
Перед визитом в Москву «Лестер» уничтожил «МЮ» в матче-триллере
«Лацио» нанес «Интеру» первое поражение в чемпионате Италии
«Сочи» обыграл «Ростов», забив три мяча еще в первом тайме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь