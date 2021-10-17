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00:01 (мск), источник: Sport24

«Милан» вырвал победу у «Вероны», уступая в 2 мяча по ходу встречи, и возглавил турнирную таблицу в Серии А

«Милан» в матче 8-го тура чемпионата Италии дома одержал волевую победу над «Вероной» (3:2).

Милан
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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К перерыву хозяева уступали в два мяча. В составе гостей голами отличились Джанлука Капрари и Антонин Барак, реализовавший пенальти. Россонери смогли отыграть один мяч только на 59-й минуте благодаря точному удару Оливье Жиру. На 76-й минуте Франк Кесси сравнял счет, успешно пробив с 11-метровой отметки. А через 2 минуты защитник «Вероны» Корай Гюнтер забил в свои ворота, что принесло миланскому клубу 3 очка.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович появился на поле на 77-й минуте, заменив Исмаэля Беннасера.

«Милан» набрал 22 очка и вышел на 1-е место в турнирной таблице Серии А. У идущего на 2-м месте «Наполи» (21 очко) есть игра в запасе. «Верона» с 8 набранными баллами занимает 13-ю строчку.

Милан
3:2
Первый тайм: 0:2
Верона
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