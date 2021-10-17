«Милан» вырвал победу у «Вероны», уступая в 2 мяча по ходу встречи, и возглавил турнирную таблицу в Серии А

К перерыву хозяева уступали в два мяча. В составе гостей голами отличились Джанлука Капрари и Антонин Барак, реализовавший пенальти. Россонери смогли отыграть один мяч только на 59-й минуте благодаря точному удару Оливье Жиру. На 76-й минуте Франк Кесси сравнял счет, успешно пробив с 11-метровой отметки. А через 2 минуты защитник «Вероны» Корай Гюнтер забил в свои ворота, что принесло миланскому клубу 3 очка.