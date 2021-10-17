«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Мальоркой» и вышел на первое место в Ла Лиге
«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Реал Сосьедад
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Весь второй тайм «Сосьедад» провел в меньшинстве после удаления Айена Муньоса. Решающий мяч в концовке игры забил Хулен Лобете.
Баскский клуб набрал 20 очков и вышел на первое место в ла лиге. У «Мальорки» 11 очков и 12-е место.