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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Мальоркой» и вышел на первое место в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

Реал Сосьедад
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Весь второй тайм «Сосьедад» провел в меньшинстве после удаления Айена Муньоса. Решающий мяч в концовке игры забил Хулен Лобете.

Баскский клуб набрал 20 очков и вышел на первое место в ла лиге. У «Мальорки» 11 очков и 12-е место.

Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 0:0
Мальорка
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