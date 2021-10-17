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11:29 (мск), источник: Sports.Ru

Мощный камбэк «Милана»: 0:2 к 20-й минуте и 3 гола во втором тайме. Ибра вернулся, а Кастильехо заплакал после матча

Красиво!

Милан
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

После первого тайма матча «Милан» — «Верона» показалось, что у хозяев большие проблемы: они горели на «Сан-Сиро» 0:2 и не сказать, что сильно превосходили соперника из подвала таблицы. Как признался после игры Стефано Пиоли, гости были острее и смотрелись лучше.

Вдобавок у «Милана» проблемы с составом: Майк Меньян, который тащил команду в первой части сезона, вылетел до конца года из-за травмы (сейчас в воротах играет середнячок Тэтэрушану, а также взяли Миранте свободным агентом), у Тео Эрнандеса и Браима — коронавирус, ряд игроков травмированы. Да еще и в первом тайме с «Вероной» получил травму Анте Ребич.

Но во втором тайме «Милан» включился: на 59-й минуте Оливье Жиру в классическом британском стиле выиграл верх у защитника и забил в угол. Через 15 минут Саму Кастильехо заработал пенальти, а Франк Кессиэ его реализовал.

Сразу после этого на поле появился (впервые после травмы) Златан Ибрагимович, и защитник «Вероны» Корай Гюнтер так испугался, что навес Кастильехо долетит до Ибры, что комично срезал его в свои ворота. Феерия!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» продолжает идти без поражений — 7 побед и 1 ничья в 8 турах (только «Юве» отобрал у россонери очки). Сейчас он на первом месте, но завтра играет «Наполи», который вообще ни разу не терял очков.

«Зрелость и стабильность — вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами, — сказал Пиоли после матча. — Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая смогла побороться».

Кастильехо, который летом чуть не ушел (были слухи даже про ЦСКА) расплакался после финального свистка — его переполнили чувства. Ведь он провел только второй матч в сезоне — и первый за полтора месяца.

«Мои слезы говорят все о том периоде, который я пережил и который все еще переживаю. Я стараюсь оставлять на поле все силы, — объяснил он. — Вчера казалось, что я никому здесь не нужен, сегодня я могу отпраздновать с фанатами в своем доме, на “Сан-Сиро”. Мне не хватает моей семьи, они далеко. Но мне было предназначено судьбой остаться здесь, и сегодня я понял, почему».

Источник: AP 2021

А вот тренер «Вероны» Игор Тудор был улыбчив, несмотря на поражение. «Это уже третий раз, когда мы ведем со счетом 2:0 и не выигрываем, так что нам больше не нужен этот счет! — шутил он после матча. — “Милан” добавил после перерыва. Думаю, мы могли бы увезти хотя бы ничью, но снимаем перед ними шляпу».

Милан
3:2
Первый тайм: 0:2
Верона
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