Дубли Левандовски и Гнабри помогли «Баварии» разгромить «Байер» и вернуться на 1-е место в Бундеслиге

Футбол, Германия, Тур 817.10.2021, 16:30 (МСК UTC+3)BayArena
|Херардо Сеоане
|Юлиан Нагельсманн
|Патрик Шик(Флориан Вирц)
|55′
|Роберт Левандовски(Дайот Упамекано)
|3′
|Роберт Левандовски(Альфонсо Дэйвис)
|30′
|Томас Мюллер(Никлас Зюле)
|34′
|Серж Гнабри(Томас Мюллер)
|35′
|Серж Гнабри(Леон Горецка)
|37′
|1
|Лукас Градецки
|1
|Мануэль Нойер
|4
|Джонатан Та
|2
|Дайот Упамекано
|5
|Митчел Баккер
|21
|Люка Эрнандез
|6
|Одилон Коссуну
|6
|Йозуа Киммих
|10
|Керем Демирбай
|7
|Серж Гнабри
|11
|Надим Амири
|10
|Лерой Сане
|30
|Джереми Фримпонг
65′
|4
|Никлас Зюле
72′
|31
|Амин Адли
|3
|Омар Ричардс
|27
|Флориан Вирц
79′
|19
|Альфонсо Дэйвис
40′
|3
|Панайотис Рецос
|44
|Йосип Станишич
|7
|Паулу Энрике Паулинью
46′
|8
|Леон Горецка
46′
|12
|Эдмонд Тапсоба
|18
|Марсель Забитцер
|14
|Патрик Шик
79′
|9
|Роберт Левандовски
65′
|13
|Лукас Аларио
|11
|Кингсли Коман
|19
|Мусса Диаби
65′
|25
|Томас Мюллер
64′
|38
|Карим Беллараби
|42
|Джамал Мусиала
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|27
|4
|Удары в створ
|11
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Свен Яблонски(Германия)