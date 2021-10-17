Дубли Левандовски и Гнабри помогли «Баварии» разгромить «Байер» и вернуться на 1-е место в Бундеслиге

В составе мюнхенского клуба дублями отметились Роберт Левандовски и Серж Гнабри. Еще один гол на счету Томаса Мюллера. За гостей единственный мяч забил Патрик Шик. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев провел весь матч на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Бавария» вернула себе первую строчку Бундеслиги. В ее активе теперь 19 очков в 8 матчах. У идущей второй дортмундской «Боруссии» 18 очков. «Байер» остался на 3-м месте: 16 очков после 8 игр.