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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» на своем поле победила «Валенсию»

«Барселона» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании победила «Валенсию» со счетом 3:1.

Барселона
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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В составе каталонцев голы забили Ансу Фати, Мемфис Депай (с пенальти) и Фелипе Коутиньо. У «Валенсии» отличился Хосе-Луис Гайа.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 75-й минуте встречи. 30-летний хавбек только на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе. Он выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».

«Барселона» занимает седьмое место в таблице. «Валенсия» не выигрывает уже пять матчей подряд и идет девятой.

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:1
Валенсия
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