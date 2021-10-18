«Барселона» на своем поле победила «Валенсию»

В составе каталонцев голы забили Ансу Фати, Мемфис Депай (с пенальти) и Фелипе Коутиньо. У «Валенсии» отличился Хосе-Луис Гайа.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 75-й минуте встречи. 30-летний хавбек только на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе. Он выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».