«Барселона» на своем поле победила «Валенсию»
«Барселона» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании победила «Валенсию» со счетом 3:1.
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«Барселона» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании победила «Валенсию» со счетом 3:1.
В составе каталонцев голы забили Ансу Фати, Мемфис Депай (с пенальти) и Фелипе Коутиньо. У «Валенсии» отличился Хосе-Луис Гайа.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 75-й минуте встречи. 30-летний хавбек только на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе. Он выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».
«Барселона» занимает седьмое место в таблице. «Валенсия» не выигрывает уже пять матчей подряд и идет девятой.