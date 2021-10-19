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11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист клуба АПЛ пожаловался на страх совершить каминг-аут

Игрок клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) рассказал, что не может признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает The Sun.

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Имя футболиста, испытывающего страх перед совершением каминг-аута, не раскрывается. Источник сообщает, что это известный британский игрок. Он отметил, что очень бы хотел признаться всем в своих предпочтениях, но опасается, что болельщики его уничтожат.

В июне прошлого года о представителях сексуальных меньшинств в АПЛ высказался Трой Дини, выступавший тогда за «Уотфорд». Он выразил уверенность, что в каждом клубе элитного английского дивизиона есть хотя бы один гей или бисексуал.

Одним из самых известных открытых геев в мировом футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер. Полузащитник выступал за «Лацио», «Штутгарт», «Астон Виллу» и «Эвертон».

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