Футболист клуба АПЛ пожаловался на страх совершить каминг-аут

Имя футболиста, испытывающего страх перед совершением каминг-аута, не раскрывается. Источник сообщает, что это известный британский игрок. Он отметил, что очень бы хотел признаться всем в своих предпочтениях, но опасается, что болельщики его уничтожат.

В июне прошлого года о представителях сексуальных меньшинств в АПЛ высказался Трой Дини, выступавший тогда за «Уотфорд». Он выразил уверенность, что в каждом клубе элитного английского дивизиона есть хотя бы один гей или бисексуал.