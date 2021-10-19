Источник: Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ньюкасл»

Как сообщает источник, руководство клуба АПЛ в ближайшее время проведет переговоры с потенциальными кандидатами, в список также входит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Эмери уже имеет опыт работы в Англии — с 2018 по 2019 годы он возглавлял «Арсенал».

В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет 60-летний Стив Брюс, работающий в клубе с 2019 года.