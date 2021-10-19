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09:53 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери, ныне возглавляющий «Вильярреал», может получить работу в «Ньюкасле».

Спартак
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Источник: AP 2021

Как сообщает источник, руководство клуба АПЛ в ближайшее время проведет переговоры с потенциальными кандидатами, в список также входит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Эмери уже имеет опыт работы в Англии — с 2018 по 2019 годы он возглавлял «Арсенал».

В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет 60-летний Стив Брюс, работающий в клубе с 2019 года.

7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии приобрела 100 процентов акций «Ньюкасла» за 358 миллионов евро. После восьми туров чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице, набрав лишь 3 очка.

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