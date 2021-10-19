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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Инсценировавший смерть футболист предстанет перед судом

Бывший футболист немецкого «Шальке-04» Янник Камба предстанет перед судом: его обвиняют в инсценировке собственной гибели ради страховых выплат. Об этом сообщает The Sun.

Шальке-04
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31-летнему экс-футболисту грозит десять лет тюрьмы в том случае, если будет доказано мошенничество. Супруга Камба сумела получить почти 1,2 миллиона евро от страховой компании, предоставив документальные свидетельства смерти супруга.

В 2016 году сообщалось, что Камба погиб в автокатастрофе на родине в Демократической Республике Конго. В 2020-м году объявленный мертвым спортсмен появился в немецком посольстве в столице страны Киншаса и заявил, что стал жертвой похищения. Вернувшись в Германию, он устроился на работу технологом в химической промышленности.

Камба — воспитанник системы «Шальке-04». Игроку не удалось пробиться в первую команду. С 2008 года он выступал за клубы низших дивизионов чемпионата Германии.

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