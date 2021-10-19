Инсценировавший смерть футболист предстанет перед судом

31-летнему экс-футболисту грозит десять лет тюрьмы в том случае, если будет доказано мошенничество. Супруга Камба сумела получить почти 1,2 миллиона евро от страховой компании, предоставив документальные свидетельства смерти супруга.

В 2016 году сообщалось, что Камба погиб в автокатастрофе на родине в Демократической Республике Конго. В 2020-м году объявленный мертвым спортсмен появился в немецком посольстве в столице страны Киншаса и заявил, что стал жертвой похищения. Вернувшись в Германию, он устроился на работу технологом в химической промышленности.