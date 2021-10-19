«Астана» начала искать замену Барсегяну

Контракт 28-летнего игрока с клубом завершится в конце года и высока вероятность, что соглашение не будет продлено.

Исходя из этого, «Астана» уже начала вести переговоры с потенциальными кандидатами ему на замену. В приоритете находятся казахстанские футболисты, среди которых есть и молодые игроки.

Летом текущего года Барсегяном активно интересовался «Слован» из Братиславы. Словацкий клуб был готов заплатить за игрока сборной Армении 250 тысяч долларов.

В настоящее время «Астана» занимает первое место в КПЛ после 24 туров и опережает на одно очко костанайский «Тобол».