Спортивный директор «Фиорентины» Галли высмеял повреждение Александра Кокорина

«У нас не было времени оценить Кокорина, чтобы говорить о нём как о возможной альтернативе Влаховича. Он сразу же получил травму. Может быть, он подумал: “Неужели они действительно заставят меня сыграть? Влахович во всех матчах прикладывал максимум усилий, мне говорят, что на каждой тренировке он делает то же самое”, — цитирует Галли Fiorentina News со ссылкой на Lady Radio.