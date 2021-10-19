Отдохнувший Оганесян, здоровый Гуральски и Лав под вопросом. В какой форме «Кайрат» подходит к матчу с «Астаной»

Алматинцы этот сезон, безусловно, не могут занести себе в актив. Обладая едва-ли не самым боеспособным составом в КПЛ, они умудрились загодя исключить себя из чемпионской гонки. При этом своим главным конкурентам — «Астане» и «Тоболу» — они в этом сезоне еще не проигрывали.

Невыразительные матчи в национальном первенстве под руководством прежнего наставника Алексея Шпилевского, смена главных тренеров (сначала пришел Кирилл Кекер, а затем Курбан Бердыев), вылеты из Лиги чемпионов и Лиги Европы наложили свой отпечаток на психологию команды и подпортили турнирные перспективы.

Сейчас команда выполняет задачи в Кубке Казахстана и в Лиге конференций. Но сверхпринципиальную дуэль с «Астаной», да еще и в такой важный для соперника момент, также нельзя не считать задачей в чемпионате.

Перед поединком со столичными «Кайрат» проведет матч третьего тура групповой стадии Лиги конференций с «Карабахом». Встреча в Баку состоится 21 октября. Уже известно, что в этом поединке не сыграет армянский защитник алматинцев Камо Оганесян и бразильский форвард Вагнер Лав. Если в первом случае есть политическая составляющая, то, говоря о Вагнере, неофициальные источники указывают на травму футболиста. По их информации у 37-летнего игрока имеется повреждение голеностопа. Неизвестно, будет ли бразилец готов к матчу с «Астаной», а то, что Оганесян получит дополнительный отдых, не может не обнадеживать поклонников алматинцев.

А вот с «Астаной» точно не сыграет Раде Дугалич. Серб заработал удаление в поединке прошлого тура с «Актобе». Впрочем, его способен заменить Денис Поляков. Тем более, что для белоруса позиция центрального защитника является профильной. До этого Поляков действовал в опорной зоне. Но, к радости фанатов «Кайрата», от тяжелой травмы оправился Яцек Гуральски. Поляк вышел на поле в матче с «Актобе». Понятно, что кондиции лидера «желто-черных» явно далеки от оптимальных и, возможно, Бердыев предпочтет поберечь его, выпустив на замену в матче с «Карабахом» и «Астаной». Но появление Гуральски на поле, безусловно, усилит игру команды.

Также нельзя не отметить возвращение в состав казалось попавшего в опалу Айбола Абикена.

Кроме того, в средней линии многое зависит от Небойши Косовича и Рикарду Алвеша. Черногорец в прошедшем матче с «Актобе» отыграл 62 минуты, а португалец вовсе провел все игру на скамейке запасных. Очевидно, их Бердыев тоже бережет на предстоящие встречи.

В атакующей линии, несмотря на потерю Вагнера, у Бердыева сейчас солидный выбор. Помимо центрфорвардов Артура Шушеначева, Хосе Канте и Жоао Пауло есть Гулжигит Алыкулов — исполнитель, способный действовать в подыгрыше.

Безусловно, кондиции и состояние игроков «Кайрата» перед матчем с «Астаной» будут зависеть и от игры в Баку.